Разведчик Кедми высмеял план НАТО относительно сухопутной войны против России





Недавно СМИ начали активно обсуждать план НАТО относительно сухопутной войны против России в восточной Европе. Согласно ему, силы военного альянса могут быть стянуты в зону потенциального конфликта за 30 дней. Западные специалисты уверены, что такого темпа будет достаточно, чтобы противостоять РФ в данной части Евразии.Бывший израильский военный, возглавлявший спецслужбу «Натив», Яков Кедми высмеял подобные планы НАТО и заявил, что с них «даже нельзя смеяться». По мнению эксперта, подобные прогнозы, включающие 30-дневный срок переброски войск в восточную Европу, говорит о полном непонимании высшим руководством альянса основных принципов и методов современных войн. Бывший разведчик отмечает, что пока НАТО будет группировать свои войска, Россия несколько раз успеет уничтожить командные центры на территории ЕС и США, что приведет к полной дезорганизации процессов управления.Яков Кедми отдельно оценил сухопутную войну НАТО против РФ. По словам эксперта, большая часть европейских соединений альянса не готова к противостоянию. В качестве примера он привел вооруженные силы Германии, у которой 40% танков не могут двигаться.