Разведчик Кедми высмеял план НАТО относительно сухопутной войны против России
Бывший израильский разведчик Яков Кедми высмеял план НАТО относительно сухопутной войны против России. Эксперт отмечает, что подобные мысли высшего военного руководство альянса говорят о полном непонимании современных методов ведения войны.
Недавно СМИ начали активно обсуждать план НАТО относительно сухопутной войны против России в восточной Европе. Согласно ему, силы военного альянса могут быть стянуты в зону потенциального конфликта за 30 дней. Западные специалисты уверены, что такого темпа будет достаточно, чтобы противостоять РФ в данной части Евразии.
Бывший израильский военный, возглавлявший спецслужбу «Натив», Яков Кедми высмеял подобные планы НАТО и заявил, что с них «даже нельзя смеяться». По мнению эксперта, подобные прогнозы, включающие 30-дневный срок переброски войск в восточную Европу, говорит о полном непонимании высшим руководством альянса основных принципов и методов современных войн. Бывший разведчик отмечает, что пока НАТО будет группировать свои войска, Россия несколько раз успеет уничтожить командные центры на территории ЕС и США, что приведет к полной дезорганизации процессов управления.
Яков Кедми отдельно оценил сухопутную войну НАТО против РФ. По словам эксперта, большая часть европейских соединений альянса не готова к противостоянию. В качестве примера он привел вооруженные силы Германии, у которой 40% танков не могут двигаться.
Недавно СМИ начали активно обсуждать план НАТО относительно сухопутной войны против России в восточной Европе. Согласно ему, силы военного альянса могут быть стянуты в зону потенциального конфликта за 30 дней. Западные специалисты уверены, что такого темпа будет достаточно, чтобы противостоять РФ в данной части Евразии.
Бывший израильский военный, возглавлявший спецслужбу «Натив», Яков Кедми высмеял подобные планы НАТО и заявил, что с них «даже нельзя смеяться». По мнению эксперта, подобные прогнозы, включающие 30-дневный срок переброски войск в восточную Европу, говорит о полном непонимании высшим руководством альянса основных принципов и методов современных войн. Бывший разведчик отмечает, что пока НАТО будет группировать свои войска, Россия несколько раз успеет уничтожить командные центры на территории ЕС и США, что приведет к полной дезорганизации процессов управления.
Яков Кедми отдельно оценил сухопутную войну НАТО против РФ. По словам эксперта, большая часть европейских соединений альянса не готова к противостоянию. В качестве примера он привел вооруженные силы Германии, у которой 40% танков не могут двигаться.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48