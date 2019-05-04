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BMW представила новую полицейскую машину на базе M2

Немецкая компания BMW представила свою новую полицейскую машину на базе купе M2. Автомобиль выполнен в характером американском стиле, имеет агрессивный внешний вид и отсылку к первой версии M.
BMW представила новую полицейскую машину на базе M2

Автопроизводитель BMW опубликовал видео, с помощью которого представил свой новый полицейский автомобиль BMW на базе M2. Машина выполнена в стиле транспортных средств американских защитников общественного порядка: имеет черно-белую раскраску, агрессивную и большую переднюю защиту, называемую «кенгурятником», аварийное освещение и многое другое. Отдельно стоить отметить надпись 1972, сделанную на заднем крыле новинки. Это отсылка к другой легендарной полицейской машине – BMW M. Технические характеристики новинки пока неизвестны, но выход данного видео говорит о том, что в скором времени может состояться полноценный анонс новой модели.

Напомним, в настоящий момент BMW больше не выпускает обычную версию M2, ее заменили на M2 Competition. Данный полицейский автомобиль стоит 59 тысяч долларов, и его технические характеристики способны удивить даже самых требовательных автолюбителей. Модель имеет 3,0-литровый двигатель, способный генерировать 405 лошадиных сил и 406 Нм крутящего момента. Полицейская машина может быть оснащена 6- или 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Самые «свежие» BMW M2 Competition набирают «сотню» за 4 секунды, а их максимальная скорость – 280 км/ч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40

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