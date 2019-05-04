АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Названы самые смешные смартфоны из популярных фантастических фильмов

Многие создатели фантастических фильмов старались предугадать направление развития технологий и средств связи в ближайшем и далеком будущем. Любители кино назвали самые смешные смартфоны из популярных картин данного жанра.
Названы самые смешные смартфоны из популярных фантастических фильмов

Материал опубликован в издании Life. Первый смешной смартфон из фантастического фильма – это устройство, показанное в картине «Я, робот» (2004). Действия истории разворачиваются в 2035 году, и в это время человечество уже смогло создать гуманоидных роботов, чего не скажешь о средствах связи. В фильме «Петля времени» (2012), чьи действия разворачиваются в 2044, люди пользуются складными смартфонами с сенсорным экраном, но при этом сгибать их можно два раза.

Картина «Завтра не умрет никогда» (1997) посвящена агенту 007 Джеймсу Бонду. Он использовал необычный раскладной смартфон и применял его в бою. В фантастическом сериале «Земля: Последний конфликт» (1997) действия происходят в 2008 году, и человечество получает технологии от инопланетян, но их «смартфон» выглядит ужасно даже по меркам современной техники. В «Железном человеке – 2» (2010) Тони Старк использует смартфон компании LG, но при этом устройство полностью прозрачное.

«Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стенли Кубрика предсказала многие направления развития техники. Так, герои фильма во время своего обеда смотрят новости по устройству, напоминающему современные планшеты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые узнали, что станет
Эвелина Бледанс опубликовала
Названы самые смешные смартфоны из
Янина Студилина рассказала Регине
Эксперт рассказал о планах NASA по
Эмилия Кларк назвала последние эпизоды
В браузере Firefox отключились все
Екатерина Климова разрешила 17-летней
Ученые назвали малоизвестные факты
В Сети показали таинственный советский
Джон Траволта необычно поблагодарил
Многоножка внутри янтаря помогла ученым
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Разработчики YouTube за месяц «убили»
Медики назвали основные причины
Ученые создали ИИ для прогнозирования
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4
Ержан Максим рассказал о переписке с
Мужчина случайно проглотил AirPods,
Бывший супруг Ани Лорак после развода
Американские ученые выяснили, сколько
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея:
Ученые обнаружили аномальное парящее
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Просмотреть все новости