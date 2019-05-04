Названы самые смешные смартфоны из популярных фантастических фильмов
Многие создатели фантастических фильмов старались предугадать направление развития технологий и средств связи в ближайшем и далеком будущем. Любители кино назвали самые смешные смартфоны из популярных картин данного жанра.
Материал опубликован в издании Life. Первый смешной смартфон из фантастического фильма – это устройство, показанное в картине «Я, робот» (2004). Действия истории разворачиваются в 2035 году, и в это время человечество уже смогло создать гуманоидных роботов, чего не скажешь о средствах связи. В фильме «Петля времени» (2012), чьи действия разворачиваются в 2044, люди пользуются складными смартфонами с сенсорным экраном, но при этом сгибать их можно два раза.
Картина «Завтра не умрет никогда» (1997) посвящена агенту 007 Джеймсу Бонду. Он использовал необычный раскладной смартфон и применял его в бою. В фантастическом сериале «Земля: Последний конфликт» (1997) действия происходят в 2008 году, и человечество получает технологии от инопланетян, но их «смартфон» выглядит ужасно даже по меркам современной техники. В «Железном человеке – 2» (2010) Тони Старк использует смартфон компании LG, но при этом устройство полностью прозрачное.
«Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стенли Кубрика предсказала многие направления развития техники. Так, герои фильма во время своего обеда смотрят новости по устройству, напоминающему современные планшеты.
Материал опубликован в издании Life. Первый смешной смартфон из фантастического фильма – это устройство, показанное в картине «Я, робот» (2004). Действия истории разворачиваются в 2035 году, и в это время человечество уже смогло создать гуманоидных роботов, чего не скажешь о средствах связи. В фильме «Петля времени» (2012), чьи действия разворачиваются в 2044, люди пользуются складными смартфонами с сенсорным экраном, но при этом сгибать их можно два раза.
Картина «Завтра не умрет никогда» (1997) посвящена агенту 007 Джеймсу Бонду. Он использовал необычный раскладной смартфон и применял его в бою. В фантастическом сериале «Земля: Последний конфликт» (1997) действия происходят в 2008 году, и человечество получает технологии от инопланетян, но их «смартфон» выглядит ужасно даже по меркам современной техники. В «Железном человеке – 2» (2010) Тони Старк использует смартфон компании LG, но при этом устройство полностью прозрачное.
«Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стенли Кубрика предсказала многие направления развития техники. Так, герои фильма во время своего обеда смотрят новости по устройству, напоминающему современные планшеты.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:03