В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата





Об этом было сказано в официальном обращении к пользователям Firefox, сделанном на верифицированной странице разработчиков в Twitter. Сначала представитель компании заявил, что они знают о сложившейся проблеме и занимаются ее решением, а чуть позже добавил, что все дело в проблемных сертификатах, срок действия которых прекратился. Разработчики извинились перед пользователями и пообещали решить имеющиеся неполадки в ближайшее время.В настоящий момент пользователи Firefox по всему миру потеряли доступ к старым и новым настройкам, что ранее упрощало использование браузера. Некоторые из них нашли несколько способов для преодоления временных проблем. Те, кто имеют установленные Firefox Developer или Nightly build, могут решить эту проблему через настройки, им надо найти пункт «xpinstall.signatures.required» и выбрать напротив него «False». Это специальные версии программы для разработчиков, поэтому они есть не у всех.Обычные пользователи также могут временно решить эту проблему. Для этого им необходимо вручную загружать специальный файл для каждой настройки, но после выключения Firefox все придется повторять сначала.