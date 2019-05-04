Эмилия Кларк назвала последние эпизоды «Игры престолов» безумными
Последние эпизоды сериала «Игра престолов» произведут сильное впечатление на зрителей. Так считает актриса Эмилия Кларк, назвавшая финальные серии безумными.
Сыгравшая Дейенерис Таргариен знаменитость охарактеризовала 4-6 эпизоды как «это просто ааах», а в целом концовка «Игры престолов» напоминает «полнейшее безумие». Всем поклонникам популярной киносаги она предлагает найти телевизор с самым широким экраном, чтобы в полной мере насладиться сериалом.
В последнем вышедшем в эфир эпизоде авторы проекта продемонстрировали сражение между живыми и мертвыми, что привело зрителей в восторг. Эмилия Кларк заявила, что самое удивительное и шокирующее еще впереди.
Сыгравшая Дейенерис Таргариен знаменитость охарактеризовала 4-6 эпизоды как «это просто ааах», а в целом концовка «Игры престолов» напоминает «полнейшее безумие». Всем поклонникам популярной киносаги она предлагает найти телевизор с самым широким экраном, чтобы в полной мере насладиться сериалом.
В последнем вышедшем в эфир эпизоде авторы проекта продемонстрировали сражение между живыми и мертвыми, что привело зрителей в восторг. Эмилия Кларк заявила, что самое удивительное и шокирующее еще впереди.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:37