Эмилия Кларк назвала последние эпизоды «Игры престолов» безумными

Сыгравшая Дейенерис Таргариен знаменитость охарактеризовала 4-6 эпизоды как «это просто ааах», а в целом концовка «Игры престолов» напоминает «полнейшее безумие». Всем поклонникам популярной киносаги она предлагает найти телевизор с самым широким экраном, чтобы в полной мере насладиться сериалом.В последнем вышедшем в эфир эпизоде авторы проекта продемонстрировали сражение между живыми и мертвыми, что привело зрителей в восторг. Эмилия Кларк заявила, что самое удивительное и шокирующее еще впереди.