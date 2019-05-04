Эксперт рассказал о планах NASA по выходу астронавтов в открытый космос





Планы NASA связаны с подготовкой Международной космической станции (МКС) к приему американских пилотируемых кораблей. Именно этим астронавты из США будут заниматься в открытом космосе, и для этого им понадобится порядка 10 выходов. Первые работы по подготовке второго порта начнутся уже в июле, но большая часть усилий придется на сентябрь-октябрь. Тогда по планам NASA должны состояться сразу шесть выходов, во время которых произойдет замена аккумуляторов батарей на американском сегменте МКС. Оставшиеся работы проведут ближе к концу года, тогда произойдет ремонт системы охлаждения спектрометра AMS-02. Отмечается, что NASA может увеличить число выходов, если запланированного их числа будет недостаточно.Сейчас на МКС находится 6 астронавтов: россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Энн Макклейн и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак. Роскосмос также планирует выход своих астронавтов в космос в течение 2019 года. Первый из них состоится уже 29 мая, тогда в нем примут участия оба россиянина. В настоящий момент цели этого выхода неизвестны.