В Сети показали таинственный советский внедорожник УАЗ-3172
В Сети появилась информация о таинственном советском внедорожнике УАЗ-3172, автомобиль разрабатывался по заказу Министерства обороны СССР и мог стать настоящим прорывом. Несмотря на это, новинка не увидела свет, так как начался кризис 90-х и от реализации проекта отказались.
Уральский автозавод (УАЗ) часто сотрудничал с Министерством обороны СССР и очередным результатом этого взаимодействия должен был стать прорывной советский внедорожник УАЗ-3172. Автомобиль закончили разрабатывать в самом начале 90-х и уже подготовили все к серийному выпуску, заканчивалось строительство производственной линии, но настал кризис и все проекты, включая этот, пришлось отложить, и к большей их части никто уже не возвращался.
УАЗ-3172 мог стать прорывным внедорожником для советского машиностроения, причем это касалось не только ходовых характеристик новинки, но и внешнего вида. Автомобиль имел угловатый, но стильный дизайн, и даже сейчас его можно принять за современную, хоть и отставшую от моды модель.
Данный внедорожник располагал вместительным кузовом на 10 человек и был способен перевозить до 1 тонны груза по пересеченной местности. УАЗ-3172 имел клиренс 330 мм и имел возможность преодолевать водные преграды глубже 1 метра. Максимальная скорость этого автомобиля составляла 115 км/ч, а запас хода на полном баке – 950 км. Внедорожник мог заезжать на 30-градусные подъемы.
Уральский автозавод (УАЗ) часто сотрудничал с Министерством обороны СССР и очередным результатом этого взаимодействия должен был стать прорывной советский внедорожник УАЗ-3172. Автомобиль закончили разрабатывать в самом начале 90-х и уже подготовили все к серийному выпуску, заканчивалось строительство производственной линии, но настал кризис и все проекты, включая этот, пришлось отложить, и к большей их части никто уже не возвращался.
УАЗ-3172 мог стать прорывным внедорожником для советского машиностроения, причем это касалось не только ходовых характеристик новинки, но и внешнего вида. Автомобиль имел угловатый, но стильный дизайн, и даже сейчас его можно принять за современную, хоть и отставшую от моды модель.
Данный внедорожник располагал вместительным кузовом на 10 человек и был способен перевозить до 1 тонны груза по пересеченной местности. УАЗ-3172 имел клиренс 330 мм и имел возможность преодолевать водные преграды глубже 1 метра. Максимальная скорость этого автомобиля составляла 115 км/ч, а запас хода на полном баке – 950 км. Внедорожник мог заезжать на 30-градусные подъемы.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:05