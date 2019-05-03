На Гавайях турист упал в кратер действующего вулкана при попытке сделать селфи





Пострадавшим является 32-летний американский солдат, который прибыл вместе с туристической группой к действующему вулкану Килауэа на Гавайях. Чтобы сделать удачное селфи турист перелез через специальное ограждение и поскользнулся, упав в кратер. В результате мужчина приземлился на узкий выступ, пролетев 25 метров вниз. Как отметили власти Гавайского нацпарка, к ним поступил вызов от пострадавшего туриста, который заявил о падении в вулкан.Сотрудники парка совместно с пожарным департаментом округа развернули спасательную операцию, в результате которой серьезно раненого мужчину нашли. Рейнджеры задействовали веревки для спасения, а сам процесс занял около часа. На данный момент пострадавший получает медицинскую помощь в госпитале.