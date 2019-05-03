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Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес, связанную с лишним весом. Звезда популярного шоу «Давай поженимся» заявила, что ей «комфортно в своем теле» и она не собирается меняться.
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Об этом Лариса Гузеева рассказала на странице в Instagram. Телеведущая недавно сменила имидж, она перекрасила свои черные волосы в белый цвет, что пришлось по душе не всем ее поклонникам. Они начали критиковать не только новую прическу, но и общий внешний вид знаменитости. Сама ведущая шоу «Давай поженимся» достаточно просто реагирует на подобные выпады в свой адрес и прямо ответила на такие заявления.

Лариса Гузеева поблагодарила всех подписчиков за внимание к ее «скромной персоне». Телеведущая заявила: «Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос». В завершении знаменитость пожелала всем быть счастливыми и любимыми.

Подобная реакция Ларисы Гузеевой вызвала у ее поклонников противоречивую реакцию. Некоторые посчитали подобный ответ достойным и заслуживающим уважения, другие же уверены, что телеведущая не должна реагировать на выпады и критику в свой адрес от совершенно незнакомых ей людей.

Напомним, совсем недавно другую ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову упрекнули в наличии лишнего веса. Телеведущая всерьез восприняла подобную критику и заявила о том, что немедленно начнет худеть по методике Елены Малышевой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:58

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