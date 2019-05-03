Ученые определили тип людей, сплетничающих чаще всего





Представители Калифорнийского университета в Риверсайде провели первый в истории глубокий анализ природы сплетен, что помогло узнать, кто и как предпочитает делиться слухами. Такого рода разговоры могут быть нейтральными, положительными или отрицательными. В рамках эксперимента наблюдение велось с участием 467 добровольцев в возрасте 18-58 лет. Каждый человек носил устройство для прослушивания, показывающий, о чем подопытный говорил в течение дня. Записывались около 10% данных, но на протяжение эксперимента удалось зафиксировать более 4 тысяч случаев сплетен.Выяснилось, что молодые люди сплетничают чаще взрослых, а отрицательные слухи присутствовали чаще, чем положительные. В подавляющем большинстве разговоры велись об общих знакомых, а сплетники чаще всего встречались среди женщин-экстравертов. В среднем на сплетни уходит около 52 минуты в день.