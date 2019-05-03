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Ученые определили тип людей, сплетничающих чаще всего

Американские ученые определили тип людей, которые сплетничают чаще всего. Результаты данного исследования помогут глубже понять природу слухов.
Ученые определили тип людей, сплетничающих чаще всего

Представители Калифорнийского университета в Риверсайде провели первый в истории глубокий анализ природы сплетен, что помогло узнать, кто и как предпочитает делиться слухами. Такого рода разговоры могут быть нейтральными, положительными или отрицательными. В рамках эксперимента наблюдение велось с участием 467 добровольцев в возрасте 18-58 лет. Каждый человек носил устройство для прослушивания, показывающий, о чем подопытный говорил в течение дня. Записывались около 10% данных, но на протяжение эксперимента удалось зафиксировать более 4 тысяч случаев сплетен.

Выяснилось, что молодые люди сплетничают чаще взрослых, а отрицательные слухи присутствовали чаще, чем положительные. В подавляющем большинстве разговоры велись об общих знакомых, а сплетники чаще всего встречались среди женщин-экстравертов. В среднем на сплетни уходит около 52 минуты в день.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:50

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