Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели "с другой"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запечатлен на новом видео спящим в собственной постели вместе с собакой. Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой. Подписчики стали интересоваться, где была в это время жена фигуриста, на что Плющенко ответил: “В Марракеше”. Забавное видео посмотрели около 60 тысяч поклонников за 4 часа, а в комментариях фолловеры преимущественно делали комплименты собаке и Яне Рудковской за своевременную видеосъемку.Пара познакомилась в 2008 году во время подготовки к “Евровидению”, а после конкурса фигурист сделал Рудковской предложение руки и сердца. Сын звезд Александр Плющенко уже делает успехи в фигурном катании, а также заработал свой первый миллион, который отдал команде.