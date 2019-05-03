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Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели "с другой"

Российский фигурист Евгений Плющенко разместил забавное видео на своей странице в сети Instagram. Артист показал, как его супруга Яна Рудковская вернулась ночью домой и застала его с “другой”.
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели "с другой"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запечатлен на новом видео спящим в собственной постели вместе с собакой. Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой. Подписчики стали интересоваться, где была в это время жена фигуриста, на что Плющенко ответил: “В Марракеше”. Забавное видео посмотрели около 60 тысяч поклонников за 4 часа, а в комментариях фолловеры преимущественно делали комплименты собаке и Яне Рудковской за своевременную видеосъемку.

Пара познакомилась в 2008 году во время подготовки к “Евровидению”, а после конкурса фигурист сделал Рудковской предложение руки и сердца. Сын звезд Александр Плющенко уже делает успехи в фигурном катании, а также заработал свой первый миллион, который отдал команде.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:03

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