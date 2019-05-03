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Ученые обнаружили аномальное парящее облако над поверхностью Марса

Ученые Европейского космического агентства (ESA) обнаружили на Марсе необычное аномальное облако. Оно парит над поверхностью Планеты с сентября 2018 года и до сих пор находится на том же месте, где его заметили в первый раз.
Ученые обнаружили аномальное парящее облако над поверхностью Марса

Об этом ученые ESA рассказали на своем официальном сайте. Европейские специалисты с сентября 2018 года наблюдают за этим аномальным парящим облаком, но до сих пор не знают причину его образования. Большая часть экспертов агентства уверена, что это явление никак не связано с вулканической активностью, продолжающейся на поверхности Марса. Само облако находится недалеко от вулкана Гора Арсиа, но не связано с ним напрямую.

Ученые до сих пор не могут понять, что послужило причиной этому аномальному явлению. Наблюдение позволило им установить, что облако в течении дня изменяет свои размеры – с восходом Солнца оно увеличивается в размерах, а к ночи происходит обратный процесс. В наибольшей точки его габариты в 6 раз превышают вулкан Арсиа, хотя его диаметр достигает 250 км.

Согласно одной из сформированных за это время теорий, это облако является ледяным и образовалось из-за потоков воздуха, попавших в области пониженного температурного режима на Марсе. Именно поэтому данное явление так реагирует на Солнце и пыль. Специалисты ESA продолжат наблюдать за этим феноменом, к его изучению скоро должны подключиться их коллеги из американского NASA.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:07

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