Представлен список лучших кроссоверов и внедорожников для семейных путешествий





Лидером оказался Audi Q5. У машины почти нет минусов, и многие считают ее идеальной по всем параметрам. Авторам списка в этом автомобиле нравятся отличная управляемость, чего нет у иных представителей сегмента. Второй пункт в топе лучших кроссов и внедорожников для семейных поездок занимает BMW X3. Незначительным недостатком этой модели является плохо продуманная отделка салона и не самая лучшая работа механизма полного привода, но на этом все ее минусы заканчиваются.Замыкает топ-3 Jaguar F-Pace. Среди преимуществ этого кросса являются хорошая управляемость, просторный салон и привлекательный дизайн. Не понравилось экспертам функционирование коробки передач и наличие шума внутри автомобиля во время езды.Также в перечне лучших внедорожников и кроссоверов для семейных поездок оказались:Alfa Romeo Stelvio, Skoda Kodiaq, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz GLC.