АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Представлен список лучших кроссоверов и внедорожников для семейных путешествий

Аналитики из Британии составили перечень лучших кроссоверов и внедорожников для семейных путешествий. Большая часть автомобилей созданы европейскими компаниями.
Представлен список лучших кроссоверов и внедорожников для семейных путешествий

Лидером оказался Audi Q5. У машины почти нет минусов, и многие считают ее идеальной по всем параметрам. Авторам списка в этом автомобиле нравятся отличная управляемость, чего нет у иных представителей сегмента. Второй пункт в топе лучших кроссов и внедорожников для семейных поездок занимает BMW X3. Незначительным недостатком этой модели является плохо продуманная отделка салона и не самая лучшая работа механизма полного привода, но на этом все ее минусы заканчиваются.

Замыкает топ-3 Jaguar F-Pace. Среди преимуществ этого кросса являются хорошая управляемость, просторный салон и привлекательный дизайн. Не понравилось экспертам функционирование коробки передач и наличие шума внутри автомобиля во время езды.
Представлен список лучших кроссоверов и внедорожников для семейных путешествий

Также в перечне лучших внедорожников и кроссоверов для семейных поездок оказались:Alfa Romeo Stelvio, Skoda Kodiaq, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz GLC.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Ставрополье отец убил восьмимесячную
Яна Рудковская дома застала Евгения
Ученые рассказали, как кошки влияют на
Представлен список лучших кроссоверов и
Оля Рапунцель выгнала мать из своей
Поклонницы Сосо Павлиашвили советуют
Google запустил работу нового оператора
Новый метод обнаружения РНК поможет
Ксения Бородина стала жертвой
Британские СМИ сообщили о тайных родах
Врач развенчал мифы о вреде питья во
Ларису Лужину врачи заставляли сделать
В Hyundai рассказали о параметрах
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Просмотреть все новости