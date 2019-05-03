Поклонницы Сосо Павлиашвили советуют его жене беречь супруга от соблазнов

Об этом сам Сосо Павлиашвили рассказал на странице в Instagram. Грузинский певец опубликовал скриншот сообщения, пришедшего его супруге Ирине Патлах. В нем одна из поклонниц артиста советует жене внимательнее следить за своим мужем и не окружать его лишними соблазнами. В качестве примера заботливая фанатка приводит молодую домработницу и привлекательных танцовщиц в откровенных платьях, выступающих с исполнителем на его концертах. Женщина уверена, рано или поздно грузинский исполнитель может не выдержать и это приведет к неприятным последствиям для всей семьи, и во всем этом будет виновата именно супруга исполнителя.Сам Сосо Павлиашвили сопроводил данный скриншот такими словами: «Без комментариев». Подписчики артиста с юмором отнеслись к этой ситуации и отметили, что подобная забота о семейном счастье артиста – показатель уважения к нему среди фанатов. Один из комментаторов сам решил пошутить на эту тему: «Ирина, закройте Сосо в вашей спальне… Вокруг столько соблазнов…» Сам певец так отреагировал на сообщение: «Свободу Павлиашвили».