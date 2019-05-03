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Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму
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Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму

Новые технологии позволяют ученым искать крошечные признаки рака и иных проблем со здоровьем. Ими был создан способ снятия генетических отпечатков миниатюрных фрагментов РНК в плазме крови, невидимых для стандартных методов секвенирования РНК.
Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму

Частицы РНК могут многое сказать о работе генов по всему организму, включая гены, активные в определенных органах или связанных с такими болезнями, как рак, и благодаря этому способные служить биомаркерами. По мнению медиков из США, имеется много потенциальных клинических применений. К примеру, во время онкологи ученые использовали этот подход для обнаружения самых ранних признаков аутоиммунных побочных эффектов от иммунотерапии. Существует и потенциал для раннего диагностирования рака благодаря некодируемым РНК, являющиеся специфичными для определенных типов этой болезни.

Прежде медиками был описан прорыв в обнаружении микроРНК из опухолей и плазме крови. У него имелся недостаток - он не мог зафиксировать более распространенные виды РНК, нередко встречающиеся в фрагментарной форме. Исследование при этом показало, что иные типы РНК пропускались из-за своих различий, не позволявших им возникать при секвенировании плазмы крови.

Новый способ впервые использовали в опытах с применении курированного пула РНК, именно поэтому ученые знали, какими окажутся точные итоги. Уже позже они протестировали инновацию на образцах плазмы, взятых у пациентов, которые до этого перенесли трансплантацию костного мозга. Они отследили маркеры возобновления костного мозга после трансплантации и перемен в РНК плазмы крови, указывавших на ухудшение состояния печени.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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