Новый метод обнаружения РНК поможет найти признаки рака по всему организму





Частицы РНК могут многое сказать о работе генов по всему организму, включая гены, активные в определенных органах или связанных с такими болезнями, как рак, и благодаря этому способные служить биомаркерами. По мнению медиков из США, имеется много потенциальных клинических применений. К примеру, во время онкологи ученые использовали этот подход для обнаружения самых ранних признаков аутоиммунных побочных эффектов от иммунотерапии. Существует и потенциал для раннего диагностирования рака благодаря некодируемым РНК, являющиеся специфичными для определенных типов этой болезни.Прежде медиками был описан прорыв в обнаружении микроРНК из опухолей и плазме крови. У него имелся недостаток - он не мог зафиксировать более распространенные виды РНК, нередко встречающиеся в фрагментарной форме. Исследование при этом показало, что иные типы РНК пропускались из-за своих различий, не позволявших им возникать при секвенировании плазмы крови.Новый способ впервые использовали в опытах с применении курированного пула РНК, именно поэтому ученые знали, какими окажутся точные итоги. Уже позже они протестировали инновацию на образцах плазмы, взятых у пациентов, которые до этого перенесли трансплантацию костного мозга. Они отследили маркеры возобновления костного мозга после трансплантации и перемен в РНК плазмы крови, указывавших на ухудшение состояния печени.