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Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4 от угона

Отечественный эксперт по установке противоугонных систем рассказал о том, как владельцу обезопасить новый Toyota RAV4 от угона. Специалист поделился конкретными советами по защите автомобиля от злоумышленников.
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4 от угона

В качестве примера эксперт использовал гибридную версию Toyota RAV4 2019 модельного года. Данное поколение внедорожников лучше защищено от угона, чем его предшественники, констатирует специалист компании Autosecurity. Теперь грабитель не может подключиться к диагностическому разъему и «записать» новый ключ доступа к салону и запуску двигателя, но при этом проводка стала более уязвимой, к ней легче добраться.

Отечественный эксперт отмечает, Toyota RAV4 действительно стала более защищенной, но все равно есть над чем поработать. Он советует владельцам этого авто установить сейф электронного блока управления, а также не забывать про подкапотные шипы, защищающие автомобиль от пневмопушки, способной взорвать капот транспортного средства.

Изменения дизайна передней части внедорожника в новом поколении Toyota RAV4 позволяет водителю еще сильнее защитить свое авто от угона. Для этого эксперт рекомендует воспользоваться изменением головной оптики модели и установить два дополнительных замка на капот вместо одного.

Специалист отметил, все это защитит автомобиль от угона, но грабители все равно смогут попасть в салон и украсть какую-то его часть или личные вещи водителя.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:13

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