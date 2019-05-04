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Бывший супруг Ани Лорак после развода потерял свой бизнес

Мурат Налчаджиоглу, бывший муж украинской певицы Ани Лорак, терпит фиаско в бизнесе. Как стало известно СМИ, он закрывает свой ночной клуб «Famous» в Киеве.
Бывший супруг Ани Лорак после развода потерял свой бизнес

В украинской столице закрывается ночной клуб, соучредителем которого являлся экс-супруг певицы Ани Лорак. Об этом стало известно из заявления самого Мурата Налчаджиоглу, при этом не указавшего причины такого шага. По одной из версий, все это время бизнес поддерживался за средства украинской поп-дивы. После развода, не имея достаточных финансов, проработав исправно пять лет, турецкий бизнесмен вынужден свернуть свой проект.

Напомним, развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу состоялся в январе текущего года, после чего их семилетняя дочка осталась в Москве вместе с мамой. Причиной развода, как предположили многие журналисты, могли быть измены со стороны Налчаджиоглу. Так, папарацци выкладывали в сеть фотоснимки бизнесмена, веселящегося в сопровождении украинской фотомодели.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 02:10

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