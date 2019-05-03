Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Об этом заявило авторитетное британское издание The Sun. Оно ссылается на очевидна происшествия, он был одним из тех, кого полиция попросила прижаться к обочине и пропустить неизвестный кортеж, состоящий из черных автомобилей и полицейских мотоциклов. Свидетель уверен, Меган Макрл тайно родила своего первенца, просто об этом еще не успели официально объявить.На подобные мысли относительно рождения ребенка у герцогини Сассекской и принца Гарри его натолкнуло три факта. Первый – в заднем окне одного из черных автомобилей, следовавших в картеже, он увидел что-то розовое, напоминающее полотенце. Второй – этот же автомобиль ехал крайне медленно, внимательно объезжая неровности дороги и минимизирую тряску. Третий – кортеж следовал в сторону Виндзорского замка, где живут супруги.Само издание The Sun со ссылкой на собственный источник подтвердило и даже дополнило эту информацию - Меган Маркл родила дочку. Другой информации относительно первенца герцогини Сассекской и принца Гарри пока нет.