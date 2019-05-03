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Рэпер Face перестал скрывать отношения с Марьяной Ро

Рэпер Face второй год встречается с блогером Марьяной Ро. Только недавно пара прекратила скрывать свои отношения.
Рэпер Face перестал скрывать отношения с Марьяной Ро

В первый раз артист рассказал о своем отношении к звезде два года назад Юрию Дудю. Спустя время Марьяна Ро сообщила, что уже успела познакомить избранника с родной матерью. Последней не понравился внешний вид Face, но она вынуждена была одобрить выбор дочери.

По словам Марьяны Ро, рэпер в действительности является начитанным и интеллектуальным человеком, и ей приятно быть с ним рядом. Пара все время проводит вместе и не скрывает собственных чувств в социальных сетях. Рэп-исполнитель сделал любимой даме предложение, но о подробностях личной жизни они не спешат рассказывать.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:06

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