Рэпер Face перестал скрывать отношения с Марьяной Ро

В первый раз артист рассказал о своем отношении к звезде два года назад Юрию Дудю. Спустя время Марьяна Ро сообщила, что уже успела познакомить избранника с родной матерью. Последней не понравился внешний вид Face, но она вынуждена была одобрить выбор дочери.По словам Марьяны Ро, рэпер в действительности является начитанным и интеллектуальным человеком, и ей приятно быть с ним рядом. Пара все время проводит вместе и не скрывает собственных чувств в социальных сетях. Рэп-исполнитель сделал любимой даме предложение, но о подробностях личной жизни они не спешат рассказывать.