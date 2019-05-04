Медики назвали основные причины расслоения ногтей





Правильное и полноценное питание является основой для здоровья всего организма и ногти в этом вопросе не являются исключениями. Чтобы избежать расслоения ногтевых пластин необходимо регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, вся эта пища содержит много белка и аминокислот. Для укрепления ногтей медики советуют регулярно получать такие вещества: магний, серу, фосфор, кремний и селен. Их много в овощах, бобовых, зелени, чесноке, сухофруктах и мясе птицы. Регулярные строгие диеты в данном случае также оказывают негативное влияние на ногтевые пластины.Следующей важной значимой причиной расслоения ногтей является регулярное воздействие химических моющих средств. Они негативно влияют не только на здоровье кожи рук, но и на состояние ногтевых пластин. Во время уборки и мытья посуды медики рекомендуют людям использовать защитные перчатки, а после смазывать руки увлажняющим кремом.Следующая причина касается женщин – это использование гель-лака. Он проникает в верхние слои ногтевых пластин, а затем оттуда их удаляют специальными веществами, что оставляет данную часть ногтя поврежденной. И последняя причина – это использование железной пилочки, медики рекомендуют выбирать керамические или стеклянные.