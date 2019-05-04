Медики назвали основные причины расслоения ногтей
Современные люди постоянно следят за состоянием и здоровьем своих ногтей, но у многих все равно возникают проблемы с их расслоением. Медики назвали основные причины таких проблем с ногтевыми пластинами и рассказали, как их решить.
Правильное и полноценное питание является основой для здоровья всего организма и ногти в этом вопросе не являются исключениями. Чтобы избежать расслоения ногтевых пластин необходимо регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, вся эта пища содержит много белка и аминокислот. Для укрепления ногтей медики советуют регулярно получать такие вещества: магний, серу, фосфор, кремний и селен. Их много в овощах, бобовых, зелени, чесноке, сухофруктах и мясе птицы. Регулярные строгие диеты в данном случае также оказывают негативное влияние на ногтевые пластины.
Следующей важной значимой причиной расслоения ногтей является регулярное воздействие химических моющих средств. Они негативно влияют не только на здоровье кожи рук, но и на состояние ногтевых пластин. Во время уборки и мытья посуды медики рекомендуют людям использовать защитные перчатки, а после смазывать руки увлажняющим кремом.
Следующая причина касается женщин – это использование гель-лака. Он проникает в верхние слои ногтевых пластин, а затем оттуда их удаляют специальными веществами, что оставляет данную часть ногтя поврежденной. И последняя причина – это использование железной пилочки, медики рекомендуют выбирать керамические или стеклянные.
Правильное и полноценное питание является основой для здоровья всего организма и ногти в этом вопросе не являются исключениями. Чтобы избежать расслоения ногтевых пластин необходимо регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, вся эта пища содержит много белка и аминокислот. Для укрепления ногтей медики советуют регулярно получать такие вещества: магний, серу, фосфор, кремний и селен. Их много в овощах, бобовых, зелени, чесноке, сухофруктах и мясе птицы. Регулярные строгие диеты в данном случае также оказывают негативное влияние на ногтевые пластины.
Следующей важной значимой причиной расслоения ногтей является регулярное воздействие химических моющих средств. Они негативно влияют не только на здоровье кожи рук, но и на состояние ногтевых пластин. Во время уборки и мытья посуды медики рекомендуют людям использовать защитные перчатки, а после смазывать руки увлажняющим кремом.
Следующая причина касается женщин – это использование гель-лака. Он проникает в верхние слои ногтевых пластин, а затем оттуда их удаляют специальными веществами, что оставляет данную часть ногтя поврежденной. И последняя причина – это использование железной пилочки, медики рекомендуют выбирать керамические или стеклянные.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:15