АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея: Интересные факты из жизни актрисы Татьяны Самойловой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Медики назвали основные причины расслоения ногтей

Современные люди постоянно следят за состоянием и здоровьем своих ногтей, но у многих все равно возникают проблемы с их расслоением. Медики назвали основные причины таких проблем с ногтевыми пластинами и рассказали, как их решить.
Медики назвали основные причины расслоения ногтей

Правильное и полноценное питание является основой для здоровья всего организма и ногти в этом вопросе не являются исключениями. Чтобы избежать расслоения ногтевых пластин необходимо регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, вся эта пища содержит много белка и аминокислот. Для укрепления ногтей медики советуют регулярно получать такие вещества: магний, серу, фосфор, кремний и селен. Их много в овощах, бобовых, зелени, чесноке, сухофруктах и мясе птицы. Регулярные строгие диеты в данном случае также оказывают негативное влияние на ногтевые пластины.

Следующей важной значимой причиной расслоения ногтей является регулярное воздействие химических моющих средств. Они негативно влияют не только на здоровье кожи рук, но и на состояние ногтевых пластин. Во время уборки и мытья посуды медики рекомендуют людям использовать защитные перчатки, а после смазывать руки увлажняющим кремом.
Медики назвали основные причины расслоения ногтей

Следующая причина касается женщин – это использование гель-лака. Он проникает в верхние слои ногтевых пластин, а затем оттуда их удаляют специальными веществами, что оставляет данную часть ногтя поврежденной. И последняя причина – это использование железной пилочки, медики рекомендуют выбирать керамические или стеклянные.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Разработчики YouTube за месяц «убили»
Медики назвали основные причины
Ученые создали ИИ для прогнозирования
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4
Ержан Максим рассказал о переписке с
Мужчина случайно проглотил AirPods,
Бывший супруг Ани Лорак после развода
Американские ученые выяснили, сколько
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея:
Ученые обнаружили аномальное парящее
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Лариса Гузеева ответила на критику
Ученые определили тип людей,
Данила Козловский показал празднование
Медики назвали главные симптомы
Никита Пресняков показал свою жену
Звезду «Дома-2» Нелли Ермолаеву осудили
На Ставрополье отец убил восьмимесячную
Яна Рудковская дома застала Евгения
Ученые рассказали, как кошки влияют на
Представлен список лучших кроссоверов и
Оля Рапунцель выгнала мать из своей
Поклонницы Сосо Павлиашвили советуют
Просмотреть все новости