«Мы наверное не раз еще будем ругаться»: Ксения Собчак поздравила маму с днем рождения

«Все это если и есть во мне хоть немного - то именно от тебя!» - подчеркнула экс-ведущая «Дом-2».

«Мы наверное не раз еще будем ругаться..» - предположила Ксения.

2 мая российскому сенатору и политическому деятелю Людмиле Нарусовой исполнилось 68 лет. Одной из первых поздравить именинницу поспешила ее наследница Ксения Собчак. Отметим, что в прошлом у телезнаменитости были очень непростые отношения с матерью.Ни для кого не является секретом, что Ксения всегда ругалась со своей знаменитой родительницей. В свое время Собчак даже жаловалась поклонникам на строгую маму и указывала на то, что все детство она боролась за свое право на личное пространство.Как бы то ни было, но пост, который Ксения посвятила родительнице, тронул многих интернет-пользователей. Начала свои поздравления Собчак с перечня качеств, которые она явно переняла от своей мамы.Также Ксения заявила, что и дальше будет говорить своей маме оставить в покое ее единственного сына Платона.Впрочем, Собчак попыталась оправдать свое недопонимание с родительницей. По словам Ксении, все ссоры с мамой у нее происходят из-за большой любви итого, что она знает - мать самая родная и близкая.К слову, подписчиков Собчак удивил ее пост, а большинство из них даже поспешили присоединиться к эпатажной тележурналистке и поздравить Людмилу Нарусову с днем рождения.