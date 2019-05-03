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«Мы наверное не раз еще будем ругаться»: Ксения Собчак поздравила маму с днем рождения

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак поздравила свою родительницу с днем рождения. По словам экс-кандидата на пост главы РФ в 2018 году, она будет продолжать следить за ЗОЖ своей мамы.

«Мы наверное не раз еще будем ругаться»: Ксения Собчак поздравила маму с днем рождения

2 мая российскому сенатору и политическому деятелю Людмиле Нарусовой исполнилось 68 лет. Одной из первых поздравить именинницу поспешила ее наследница Ксения Собчак. Отметим, что в прошлом у телезнаменитости были очень непростые отношения с матерью.

Ни для кого не является секретом, что Ксения всегда ругалась со своей знаменитой родительницей. В свое время Собчак даже жаловалась поклонникам на строгую маму и указывала на то, что все детство она боролась за свое право на личное пространство.

Как бы то ни было, но пост, который Ксения посвятила родительнице, тронул многих интернет-пользователей. Начала свои поздравления Собчак с перечня качеств, которые она явно переняла от своей мамы.

«Все это если и есть во мне хоть немного - то именно от тебя!» - подчеркнула экс-ведущая «Дом-2».


«Мы наверное не раз еще будем ругаться»: Ксения Собчак поздравила маму с днем рождения

Также Ксения заявила, что и дальше будет говорить своей маме оставить в покое ее единственного сына Платона.

«Мы наверное не раз еще будем ругаться..» - предположила Ксения.

Впрочем, Собчак попыталась оправдать свое недопонимание с родительницей. По словам Ксении, все ссоры с мамой у нее происходят из-за большой любви итого, что она знает - мать самая родная и близкая.

К слову, подписчиков Собчак удивил ее пост, а большинство из них даже поспешили присоединиться к эпатажной тележурналистке и поздравить Людмилу Нарусову с днем рождения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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