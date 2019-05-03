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Новый Samsung Galaxy Note 10 может получить «агрессивно» изогнутый дисплей

Премьера нового поколения флагманской линейки Samsung должна состояться ближе к осени 2019 года, но уже сейчас в Сеть попадают разные подробности о новых устройствах. Согласно одной из них, новый Galaxy Note 10 может получить «агрессивно» изогнутый экран, тем самым бренд вернется к старым дизайнерским решениям.
Новый Samsung Galaxy Note 10 может получить «агрессивно» изогнутый дисплей

Изначально данная флагманская линейка компании Samsung отличалась подобным строением дисплея, но с каждым новым поколением это отходило на задний план. Поэтому в новых Galaxy Note 10 бренд хочет использовать «агрессивно» изогнутые экраны, сильно выделяющиеся не только на фоне других смартфонов, но и своих предшественников. С чем связано подобное решение бренда неизвестно, но эксперты предполагают, что техническая часть новинки будет очень сильно напоминать недавние Galaxy S10, а, следовательно, новые смартфоны должны чем-то привлекать покупателей. Вместе с этим инсайдер отмечает, что другие компании тоже думают вернутся к такому изогнутому экрану, его может получить будущий OnePlus 7.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Galaxy Note 10 будет представлен четырьмя версиями. Две из них получат 6,28-дюймовый дисплей, а остальные – 6,75-дюймовый. Несколько из них точно будут поддерживать технологию сетей нового поколения 5G. Раньше предполагалось, что фронтальная камера расположится в правой верхней части экрана, но теперь сообщается, что ее разместят посередине.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:35

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