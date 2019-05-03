АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Виктория Дайнеко призвала подписчиков не давать ей советы

Виктория Дайнеко опубликовала новый пост в Instagram, посвятив его личным предпочтениям и критике. Среди прочего певица попросила подписчиков не давать ей всевозможные советы.
Виктория Дайнеко призвала подписчиков не давать ей советы

Как написала Дайнеко в микроблоге, она любит ходить без макияжа, носить оверсайз, туфли на шпильках, кроссовки, вечерние платья. Также певица призналась в любви к рюкзакам, изящным сумкам, и «я люблю быть простой, я люблю сложной».

В конце знаменитость обратилась к подписчикам, попросив их не судить о человеке с одной стороны. Виктория Дайнеко уверена, что можно стать хорошей матерью и в то же время сниматься для мужских изданий. «Человек понятие многогранное», - заявила она и призвала фолловеров воздержаться от рекомендаций в свой адрес по всяким вопросам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Просмотреть все новости