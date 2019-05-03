Виктория Дайнеко призвала подписчиков не давать ей советы

Как написала Дайнеко в микроблоге, она любит ходить без макияжа, носить оверсайз, туфли на шпильках, кроссовки, вечерние платья. Также певица призналась в любви к рюкзакам, изящным сумкам, и «я люблю быть простой, я люблю сложной».В конце знаменитость обратилась к подписчикам, попросив их не судить о человеке с одной стороны. Виктория Дайнеко уверена, что можно стать хорошей матерью и в то же время сниматься для мужских изданий. «Человек понятие многогранное», - заявила она и призвала фолловеров воздержаться от рекомендаций в свой адрес по всяким вопросам.