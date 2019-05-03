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Ученые решили по-новому взглянуть на эволюцию крыльев у птиц

Ученые из Университета Цинхуа (Пекин) решили по-новому взглянуть на эволюцию крыльев у птиц. Для этого специалисты воссоздали крылатого динозавра, известного как археоптерикс.

Ученые решили по-новому взглянуть на эволюцию крыльев у птиц

Согласно предположению исследователей, в то время как планерный тип полета в ходе эволюции созревал раньше, активный полет на крыльях, предположительно, возник без промежуточной фазы планеризма. Принято считать, что предками современных птиц являются несколько видов динозавров, а переходным видом между ними был именно археоптерикс. Последний имел размеры вороны, существовал около 150 млн лет назад и соединил в себе черты рептилий и птиц.

По словам ученых, этот вид не был приспособлен к полетам – он лишь подпрыгивал или парил, как фазан. Способность парить была важным и неотъемлемым элементом для полноценных полетов. Чтобы проверить эту версию эксперты смоделировали робота, чьи движения и форма напоминали Каудиптерикса. Речь идет о более крупном животном размером с павлина. Он считается одним из самых ранних нелетающих динозавров с крыльями. Расчеты позволили понять, что бег со скоростью от 2,5 до 5,8 м/с вызывал бы колебания, заставляющие существо хлопать крыльями.

Новая научная работа дала специалистам возможность сделать вывод, что маховые движения у древних предков птиц появились задолго до планирующих. В дальнейшем светила науки попытаются понять, какой был подъем и тяга оперенных крыльев динозавров во время пассивных движений крыльев.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:15

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