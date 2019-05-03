Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Елизавета Боярская известна на всю страну благодаря своим работам в кино и театре. Однако знаменитость даже такого уровня может появиться в общественном месте абсолютно незамеченной. Накануне актриса с мужем отправились в Академический Малый драматический театр, на сцене которого Елизавете Боярской предстояло сыграть роль Офелии в постановке «Гамлет». В качестве средства передвижения супруги выбрали поезд питерского метро.Максим Матвеев сделал совместное селфи с женой прямо в вагоне поезда, а затем опубликовал его на своей странице в соцсети. На снимке знаменитая пара с улыбкой позирует перед объективом камеры. На этот раз актриса отказалась от косметики, а волосы решила не укладывать в прическу, оставив их просто спадающими на плечи.Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.