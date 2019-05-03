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Витас показал схожесть с сыном Максимом

В своем микроблоге Витас опубликовал снимок сына Максима, оказавшегося очень похожим на известного отца. Подписчики восхитились внешностью ребенка.
Витас показал схожесть с сыном Максимом

Время от времени певец публикует изображения своих родных и близких в Instagram. Недавно Витас продемонстрировал, как проводит свободное время с детьми, и обратил внимание поклонников на отпрыска Максима. Артист обнародовал фотоколлаж, где на двух кадрах показан он с сыном. Витас и Максим позируют в профиль и очень похожи друг на друга.

Фолловеры принялись активно комментировать пост певца. По их мнению, мальчик в самом деле сильно схож с известным отцом, при этом они удивились их одинаковым прическам.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:27

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