Витас показал схожесть с сыном Максимом
В своем микроблоге Витас опубликовал снимок сына Максима, оказавшегося очень похожим на известного отца. Подписчики восхитились внешностью ребенка.
Время от времени певец публикует изображения своих родных и близких в Instagram. Недавно Витас продемонстрировал, как проводит свободное время с детьми, и обратил внимание поклонников на отпрыска Максима. Артист обнародовал фотоколлаж, где на двух кадрах показан он с сыном. Витас и Максим позируют в профиль и очень похожи друг на друга.
Фолловеры принялись активно комментировать пост певца. По их мнению, мальчик в самом деле сильно схож с известным отцом, при этом они удивились их одинаковым прическам.
Время от времени певец публикует изображения своих родных и близких в Instagram. Недавно Витас продемонстрировал, как проводит свободное время с детьми, и обратил внимание поклонников на отпрыска Максима. Артист обнародовал фотоколлаж, где на двух кадрах показан он с сыном. Витас и Максим позируют в профиль и очень похожи друг на друга.
Фолловеры принялись активно комментировать пост певца. По их мнению, мальчик в самом деле сильно схож с известным отцом, при этом они удивились их одинаковым прическам.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:27