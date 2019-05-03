Редактор Первого канала Александр Подъяпольский попал в больницу с инфарктом после скандала на шоу «Голос. Дети»

Об этом заявила Алена Бородинская на своей странице в Instagram. Она является женой Александра Подъяпольского и присутствовала в больнице, куда ее мужа доставили из-за инфаркта. Она поблагодарила врачей столичного медицинского учреждения, Юрия Аксюту, Елену Малышеву и других людей, оперативно отреагировавших на просьбу о помощи. В настоящий момент опасность миновала и редактор Первого канала находится в реанимации под присмотром кардиологов.Супруге Александра Подъяпольского очень тяжело дались подобные переживания, поэтому она не могла скрывать своих эмоций. Алена Бородинская обратилась к мужчинам и заявила, что они представляют себе, как нужны их женщинам и детям. Ведущая «Русского радио» уверена, никакая работа не стоит здоровья, поэтому подобных стрессов надо избегать любой ценой.Напомним, финал шоу «Голос. Дети» был очень противоречивым и скандальным. Сейчас специалисты, связанные с Интерполом, проверяют работников Первого канала на предмет нарушений и вмешательства в подсчет голосования зрителей. Подобная ситуация вызывает стрессы многих людей, возможно, вся эта обстановка сказалась и на здоровье Александра Подъяпольского.