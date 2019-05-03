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Эксперты посоветовали туристам, как не разориться на роуминге

Российские эксперты в сфере телекоммуникаций поделились советами с туристами, как не разориться на роуминге. Самое главное в данном вопросе – это подготовиться к этой проблеме заранее, иначе это приведет к немалым дополнительным растратам.
Эксперты посоветовали туристам, как не разориться на роуминге

Перед поездкой эксперты советуют позвонить оператору или обратиться в центр связи, там можно получить исчерпывающую информацию относительно тарифов для роумнинга, специальных услугах и предложениях. В зависимости от выбранной страны отдыха россиянин сможет подобрать подходящий для него вариант заблаговременно. В противном случае при пересечении границы оператор автоматически включит стандартный роуминг для своего абонента, что может привести к серьезным растратам.

В случае, если турист заблаговременно не подготовился к данной проблеме, эксперты советуют выключить мобильную связь на смартфоне или просто вытащить SIM-карту. Это позволит обезопасить счет телефона от непредвиденных списаний. Российским путешественникам советуют ограничиваться мессенджерами и точками Wi-Fi, существующими во всех странах мира и отелях. Это позволит постоянно быть на связи и при этом не тратить лишних денег.
Эксперты посоветовали туристам, как не разориться на роуминге

В случае, если кто-то звонит по роумингу, то такой звонок лучше не сбрасывать, а просто подождать его конца, иначе за это тоже можно потерять деньги. Российские эксперты не забыли и про другой способ получения связи и интернета в другой стране – покупку SIM-карты местного оператора.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:42

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