Попавшую в аварию певицу МакSим перевезли в Москву
Известная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП за границей, это случилось в конце апреля. 2 мая артистку на частном самолете перевезли в Москву, теперь пострадавшая исполнительница находится под присмотром столичных врачей.
Об этом рассказала Маргарита Соколова, представитель певицы МакSим. Состояние российской артистки улучшилось, поэтому врачи дали разрешение на ее транспортировку. В Москву звезду доставили на частном самолете, неизвестно кто помог исполнительнице, так как имя владельца воздушного судна не сообщается.
Возвращение в столицу России позволило МакSим увидеться со своими родственниками. Уже вечером 2 мая в больницу к артистке приехали ее дети и мать, им удалось лично пообщаться и узнать о состоянии певицы. Сама Маргарита Соколова так описала самочувствие исполнительницы: «Идет на поправку».
Напомним, в конце апреля МакSим попала в сильное ДТП, в результате которого получила множественные гематомы и ссадины по всему телу. Авария случилась за границей, там российская певица снимала клип на песню «Абонент недоступен». Недавно ее представитель Маргарита Соколовская рассказывала, что артистка начала приходить в себя, и врачи должны подробнее рассказать о состоянии потерпевшей уже 1 мая. Видимо именно тогда специалисты и разрешили перевезти артистку в Москву.
Об этом рассказала Маргарита Соколова, представитель певицы МакSим. Состояние российской артистки улучшилось, поэтому врачи дали разрешение на ее транспортировку. В Москву звезду доставили на частном самолете, неизвестно кто помог исполнительнице, так как имя владельца воздушного судна не сообщается.
Возвращение в столицу России позволило МакSим увидеться со своими родственниками. Уже вечером 2 мая в больницу к артистке приехали ее дети и мать, им удалось лично пообщаться и узнать о состоянии певицы. Сама Маргарита Соколова так описала самочувствие исполнительницы: «Идет на поправку».
Напомним, в конце апреля МакSим попала в сильное ДТП, в результате которого получила множественные гематомы и ссадины по всему телу. Авария случилась за границей, там российская певица снимала клип на песню «Абонент недоступен». Недавно ее представитель Маргарита Соколовская рассказывала, что артистка начала приходить в себя, и врачи должны подробнее рассказать о состоянии потерпевшей уже 1 мая. Видимо именно тогда специалисты и разрешили перевезти артистку в Москву.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:27