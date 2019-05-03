АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Попавшую в аварию певицу МакSим перевезли в Москву

Известная российская певица МакSим попала в серьезное ДТП за границей, это случилось в конце апреля. 2 мая артистку на частном самолете перевезли в Москву, теперь пострадавшая исполнительница находится под присмотром столичных врачей.
Попавшую в аварию певицу МакSим перевезли в Москву

Об этом рассказала Маргарита Соколова, представитель певицы МакSим. Состояние российской артистки улучшилось, поэтому врачи дали разрешение на ее транспортировку. В Москву звезду доставили на частном самолете, неизвестно кто помог исполнительнице, так как имя владельца воздушного судна не сообщается.

Возвращение в столицу России позволило МакSим увидеться со своими родственниками. Уже вечером 2 мая в больницу к артистке приехали ее дети и мать, им удалось лично пообщаться и узнать о состоянии певицы. Сама Маргарита Соколова так описала самочувствие исполнительницы: «Идет на поправку».

Напомним, в конце апреля МакSим попала в сильное ДТП, в результате которого получила множественные гематомы и ссадины по всему телу. Авария случилась за границей, там российская певица снимала клип на песню «Абонент недоступен». Недавно ее представитель Маргарита Соколовская рассказывала, что артистка начала приходить в себя, и врачи должны подробнее рассказать о состоянии потерпевшей уже 1 мая. Видимо именно тогда специалисты и разрешили перевезти артистку в Москву.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Врачи развенчали мифы о геморрое
В квартире экс-участницы проекта
Родственница Алсу прервала молчание и
В Якутии нашли останки организмов,
До дилеров добрался новый компактный
Поклонники вновь заподозрили Наталью
Ученые советуют веганам правильно
Встреча Лаврова и Помпео может пройти в
"Для вас она принцесса": Британцы
Эксперты прогнозируют ослабление курса
Российские ученые создали новый
Мария Горбань похвасталась фигурой в
Ученые нашли на астероиде Итокава воду
Chevrolet 1957 «Black Widow» является
Ученые: Пассивное курение повышает риск
Просмотреть все новости