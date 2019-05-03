Телеведущая Екатерина Андреева искупалась в купелях в Башкирии

Об этом Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам в Instagram. Там телеведущая Первого канала разместила минутное видео, показывающее ее купание в реке, а затем следовал рассказ о местных святых купелях, и непосредственно сам процесс окунания. Знаменитость отмечает, подобные процедуры способны очистить не только тело, но и душу, поэтому она советует всем людям, испытывающим чрезмерные стрессы и усталость, отдыхать именно таким образом. Отдельно телеведущая отметила специальный сероводородный источник, оказывающий на здоровья человека положительное воздействие. По ее словам, подобные она видела только в Италии. В завершение телеведущая поздравила всех своих подписчиков с майскими праздниками и пожелала им удачного отдыха.Поклонники Екатерины Андреевой обрадовались обновлению страницы в Instagram. Подписчики телеведущей в очередной раз отметили ее пристрастие к активному и необычному отдыху. Они пожелали ведущей программы «Время» крепкого здоровья и удачного завершения отпуска.Напомним, Екатерина Андреева регулярно делится подробностями своего активного отдыха. Прошлой зимой телеведущая показывала, как отдыхает в российской тайге.