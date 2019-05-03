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Ученые рассказали о потенциальных опасностях татуировок

Медики опубликовали данные, показывающие опасность такого привычного украшения тела, как татуировка. Как оказалось, модный боди-арт может нести существенный вред организму человека.
Ученые рассказали о потенциальных опасностях татуировок

Американские ученые обнародовали результаты изучения влияния на здоровье человека наколотых рисунков и узоров. Татуировка, которой украшают свои тела как мужчины, так и хрупкие девушки, может быть опасной. Сотрудники Дерматологической Академии США уверены, что последствия для здоровья от внедрения под кожу красок для татуажа могут вызывать целый ряд недугов. Так, наколка, как ее называют в народе, может вызвать не только болевые ощущения и отеки, но и существенный дискомфорт, и даже привести к болезни.

Несоответствующие условия для нанесения рисунка способствуют занесению инфекции, привести к аллергической реакции. Вследствие этого может нарушаться работа внутренних органов, появиться высыпания и другие дефекты на коже. В месте уколов при неправильно проведенной манипуляции возникают волдыри, прыщи и воспаления. Раны гноятся и после заживления образовывают в месте татуировки рубцы. Таким образом, стремление украсить тело приводит к неэстетичным изменениям на коже.

В США, согласно статистике, татуировки имеет почти 15% взрослых, однако особое беспокойство вызывает тот факт, что к неприятным последствиям татуирования в последнее время все чаще добавляется риск возникновения злокачественного образования на коже, меланомы. Как оказалось, это следствие накапливания в лимфоузлах человека красящего вещества, диоксида титана, составляющего чернил для тату.

Ученые пока не могут утверждать, что именно это вещество является канцерогенным, последующие исследования должны дать ответ на этот вопрос. Также желающим сделать тату следует не забывать о том, что наколка особо чувствительна к воздействию солнечного ультрафиолета, потому лучше всего закрывать ее от прямых лучей.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:47

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