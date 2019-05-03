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В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин стал добрым

В продолжении любимого многими поколениями детей «Простоквашино», по заявлению создателей, произойдет существенное изменение. Один из самых колоритных персонажей мультфильма, почтальон Печкин, изменит свой характер, в новых эпизодах он подарит малышам лучезарную улыбку и доброту своей души.
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин стал добрым

В продолжении культового мультсериала «Простоквашино» маленьких зрителей ожидает множество самых разнообразных сюрпризов. Одним из них станет измененный характер одного из главных героев, почтальона Печкина. В новых эпизодах он станет практически воплощением доброты и радушия. На официальном канале в YouTube 14 серия с «обновленным» Печкиным уже доступна для просмотра. Также в новых эпизодах появятся новые персонажи, в частности, Тамма-Тама, загадку которой в студии создателей мульта пока не раскрывают.

Всего в планах авторов сериала выпустить три десятка серий, озвучивать которые привлечены звезды российского шоубиза. Так, Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, кот Матроскин голосом Антона Табакова, а за почтальона Печкина говорит всенародный «доктор» Иван Охлобыстин.



 
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Культура
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:37

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