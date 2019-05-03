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Кристина Лясковец показала, на кого променяла Федора Стрелкова

Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Лясковец показала своего нового молодого человека. Долгое время после расставания с Федором Стрелковым девушка была одна, но теперь, похоже, ее сердце снова занято.
Кристина Лясковец показала, на кого променяла Федора Стрелкова

На проекте "Дом-2" Кристина Лясковец строила отношения с проектантом Федором Стрелковым, пара жила вместе, а после ухода за Периметр даже открыла совместный бизнес по организации праздников. Тем не менее, в Сети их общие снимки стали появляться все реже и поклонники заподозрили, что молодые люди расстались. Позже и сами они признались, что уже давно не встречаются, каждый живет своей жизнью.
Кристина Лясковец показала, на кого променяла Федора Стрелкова

Только недавно бывшая участница "Дома-2" Кристина Лясковец показала нового избранника, опубликовав совместный с ним снимок. Многие отметили, что Федор Стрелков был более удачным вариантом, а новый бойфренд звезды ее поклонникам не понравился.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:23

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