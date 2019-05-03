В квартире экс-участницы проекта "Дом-2" Маши Круглыхиной случился пожар

"Рано утром, через два дня после Пасхи, Лиза первая проснулась от того, что увидела комнату в дыму и со словами: «бабуля, смотри какая пыль!» разбудила мою маму, — рассказала экс-участница «Дома-2» в микроблоге. — Спросонья мама, увидев, что всё в дыму, подумала: «пожар» и побежала к детям."

"Оказывается, начали гореть вербы. Точнее не гореть, а тлеть, закоптило потолок и всё, что было рядом. Самое интересное, что при этом не было запаха гари. Только туман. И всё!" - добавляет звезда.

На данный момент бывшая участница проекта "Дом-2" Маша Круглыхина вместе с тремя детьми находится в Одессе у своей мамы, причиной стал отъезд ее супруга в длительную командировку, так как самой справиться с наследниками молодой женщине тяжело. Спустя два дня после Пасхи в квартире Круглыхиной произошел пожар, в котором они остались живы только благодаря чуду.По словам Маши Круглыхиной, от произошедшего она испытала шок, буквально "волосы становились дыбом" из-за ужаса ситуации.Причиной возгорания стала зажженная лампадка, которую Маша Круглыхина часто оставляет на ночь. Она никогда не думала, что это может быть опасным, но теперь усвоила урок. Теперь молодая мама будет всегда гасить свечи перед сном, "от греха подальше".Поклонники Маши Круглыхиной тут же стали критиковать экс-проектантку за безответственность, указывая на то, что несмотря на то, верующий человек или нет, меры безопасности он должен соблюдать.