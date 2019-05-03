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Родственница Алсу прервала молчание и прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

Залина Сафина, супруга родного брата певицы Алсу Ренарда Сафина, прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети» и победы на нем Микеллы Абрамовой. Таким образом родственница артистки прервала молчание звездной семьи после неоднозначного финала конкурса.
Родственница Алсу прервала молчание и прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

Своим мнением Залина Сафина поделилась на странице в Instagram, там она разместила большой текст о скандале вокруг шоу «Голос. Дети». Жена брата Алсу знает Микеллу как «яркую, трудолюбивую, жизнерадостную, креативную и харизматичную девочку», поэтому она достаточно сложно реагирует на всю критику и негатив, идущий сейчас в адрес дочери артистки. Родственница певицы отмечает, ребенок не виноват, что ее родители являются успешными и знаменитыми, поэтому наследница исполнительницы не должна страдать из-за подобной ситуации.

Залина Сафина уверена, значительная часть негатива связана с влиятельными отцом и матерью, а не самой личностью Микеллы и ее победой на «Голос. Дети». По словам родственницы Алсу, дочь артистки буквально живет музыкой и неустанно развивается в данном направлении, тратит на это все свое свободное время. Жена брата певицы считает, что у Микеллы потрясающий голос, поэтому она совсем не удивилась ее победе в конкурсе. Родственница Алсу предложила всем людям, кто продолжает критиковать дочь артистки, представить своего ребенка в подобной ситуации.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:57

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