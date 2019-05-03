Врачи развенчали мифы о геморрое





Специалисты обратили внимание на то, что геморрой – это не проблема локального характера. Она затрагивает не только пищеварительную систему, но и кровеносную. Нельзя устранять только симптом, так как основная причина может протекать латентно и привести к серьезным последствиям.Также медики заявили, что это заболевание может возникнуть не только по причине малоподвижного образа жизни или в связи с возрастом. Виновником может стать неправильное питание, а также проблемы психологического характера, например, депрессия. Часто геморроем страдают молодые люди, которые много времени проводят в сидячем положении и мало двигаются, что приводит к застою крови в области таза и дальнейшему развитию патологий. Также на появление геморроя жалуются беременные.Врачи просят внимательнее относится к своему здоровью и всегда вовремя обращаться к проктологу при появлении первых симптомов болезни. В таком случае с большей долей вероятности удастся избежать неприятных последствий и осложнений.