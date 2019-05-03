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Врачи развенчали мифы о геморрое

Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем. Они развенчали несколько распространенных мифов, чтобы стимулировать пациентов не стесняться обращаться за помощью еще на ранних стадиях заболевания.
Врачи развенчали мифы о геморрое

Специалисты обратили внимание на то, что геморрой – это не проблема локального характера. Она затрагивает не только пищеварительную систему, но и кровеносную. Нельзя устранять только симптом, так как основная причина может протекать латентно и привести к серьезным последствиям.

Также медики заявили, что это заболевание может возникнуть не только по причине малоподвижного образа жизни или в связи с возрастом. Виновником может стать неправильное питание, а также проблемы психологического характера, например, депрессия. Часто геморроем страдают молодые люди, которые много времени проводят в сидячем положении и мало двигаются, что приводит к застою крови в области таза и дальнейшему развитию патологий. Также на появление геморроя жалуются беременные.

Врачи просят внимательнее относится к своему здоровью и всегда вовремя обращаться к проктологу при появлении первых симптомов болезни. В таком случае с большей долей вероятности удастся избежать неприятных последствий и осложнений.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:15

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