Поклонники вновь заподозрили Наталью Подольскую в беременности

Популярная исполнительница порадовала подписчиков личного блога Instagram новым фото, сделанным незадолго до выступления. Для концерта Наталья Подольская выбрала яркое платье с разрезом внизу, нюдовые шорты-велосипедки и туфли на каблуке в тон наряду.Женственный образ артистки понравился фанатам, а некоторым из них показалось, что у супруги Владимира Преснякова округлился животик. «Кажется беременна», «А животик? Кто там?», «Наташа, теперь, видимо, придется готовиться к родам… Публика просит», - обсуждали публикацию кумира фолловеры.