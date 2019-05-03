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Поклонники вновь заподозрили Наталью Подольскую в беременности

Поклонники Натальи Подольской в очередной раз заподозрили ее в беременности. Пользователи сделали такое предположение после снимка певицы, где она запечатлена в облегающем наряде.

Поклонники вновь заподозрили Наталью Подольскую в беременности

Популярная исполнительница порадовала подписчиков личного блога Instagram новым фото, сделанным незадолго до выступления. Для концерта Наталья Подольская выбрала яркое платье с разрезом внизу, нюдовые шорты-велосипедки и туфли на каблуке в тон наряду.

Женственный образ артистки понравился фанатам, а некоторым из них показалось, что у супруги Владимира Преснякова округлился животик. «Кажется беременна», «А животик? Кто там?», «Наташа, теперь, видимо, придется готовиться к родам… Публика просит», - обсуждали публикацию кумира фолловеры.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:35

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