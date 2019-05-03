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В Якутии нашли останки организмов, живших более 500 млн лет назад

Российские ученые, проводившие раскопки на территории Якутии, обнаружили останки древних существ, живших более 500 миллионов лет назад. Детальный анализ находки поможет лучше понять процессы формирования животного мира Планеты.
В Якутии нашли останки организмов, живших более 500 млн лет назад

Российские исследователи, осуществляющие археологические раскопки в Якутии, совершили важное открытие, дающие возможность лучше понять процессы, происходящие на Земле сотни миллионов лет назад. Выявленные сотрудниками Новосибирского ИНГГ Сибирского отделения РАН элементы, принадлежат существам, населявших Планету более чем полмиллиарда лет назад.

Об уникальной находке рассказал на своих страницах журнал «Наука в Сибири». Исследовательская группа во главе с Владимиром Роговым проанализировала части геологических отложений на территории дельты реки Лена. На изучаемом участке и было обнаружено скопление ископаемых эдиакарских организмов с прекрасно сохранившимися мягкими тканями.

Для анализа найденных частиц организмов используются все новейшие достижения техники, имеющиеся на вооружении российской науки. По заявлениям ученых, находка имеет огромное значение для науки в целом, изучение мягких тканей древнейших организмов, будет возможным понять эволюционные и биологические процессы во времена зарождения и формирования жизни на Земле.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:51

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