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Ученые советуют веганам правильно планировать свое меню

Специалисты из Университета Ньюкасла исследовали показатели организма веганов и обнародовали результаты своей работы. По их мнению, приверженцы подобного способа питания испытывают недостаток в некоторых веществах, что может привести к проблемам со здоровьем.
Ученые советуют веганам правильно планировать свое меню

Веганы не употребляют в пищу все продукты животного происхождения. Они считают недопустимым есть что-то из мяса, рыбы, птицы, молока, яиц, мёда и любых морепродуктов. Многие врачи считают, что это ведет к недостатку питательных веществ в организме.
Первые симптомы нехватки могут включать в себя повышенную утомляемость, вялость, головокружение, учащенное сердцебиение, незначительные кровотечения, потерю веса, ухудшение памяти.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на допустимые в подобной диете продукты с повышенным содержанием веществ, в которых чаще всего нуждается организм вегана. Много кобаламина содержится в некоторых грибах, нори, ферментированных соевых бобах и в ореховом молоке. Недостаток кальция можно восполнить из тофу, соевого творога, орехов, семян и хлопьев для завтрака. Йод можно получить из водорослей и морской капусты. Железо хорошо усваивается из зерен и овощей.

Если правильно рассчитать свой рацион, то веганство является допустимым, считают специалисты. Известно много примеров известных людей в разных сферах жизни, которые придерживаются этого способа питания. При правильном подходе эта диета поможет сохранить не только здоровье, но и окружающую среду.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:27

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