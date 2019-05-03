Физики нашли метод добычи электричества из снега





Физики из Калифорнийского университета отмечают, науке уже давно известен данный способ, но до них никто не пытался создать на его основании работающее устройство по добычи электричества из снега. Для этого ученые перепробовали множество материалов и нашли один, обеспечивающий наибольшую эффективность передачи положительного заряда отрицательно заряженному механизму, получившему название Genius.Им оказался силикон, именно из него с помощью 3D-принтера физики напечатали гибкий электрод, используемый для добычи электричества из снега. Ученые не рассказали о том, какова эффективность данного метода, а ведь в данном вопросе это самое главное. При этом они отметили, что технология работает надежно и ее стабильность не вызывает сомнений.Американские физики довольны полученными результатами и собираются совершенствовать свой метод. Они видят в нем огромный потенциал, потому что в зимний период до трети планеты может быть покрыто снегом, поэтому их устройство будут использоваться во всем мире, а в некоторых странах – весь год.Напомним, до этого ученые уже научились добывать электричество из падающих капель дождя, трения автомобильных шин и даже ходьбы человека по полу.