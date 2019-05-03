Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Многие зрители проекта «Голос. Дети» были уверены, что победителем окажется Максим Ержан, но первое место в итоге досталось Микелле Абрамовой, дочери известной певицы Алсу. Такая ситуация вызвала много споров и недовольства, на эту тему высказались уже практически все причастные к российскому шоу-бизнесу люди, но были и те, кто предпочел промолчать.До последнего времени так делала мать Максима Ержана, но она решила все-таки поделиться своим мнением. Родительница юного певца уверена, Алсу не использовала деньги и связи для присуждения победы ее дочери Микелле. Женщина рассказывает, известная артистка была скромной и не выделялась на фоне родителей остальных детей, не ходила «с поднятой головой» и ела за общим столом. Поэтому мать Максима Ержана встала на сторону Алсу и отметила, что не стоит обвинять ее в фальсификации результатов.Напомним, сам юный певец надолго пропал и не публиковал обновления в Instagram. Недавно Максим Ержан объяснил эту ситуацию. По его словам, страницу временно заблокировали из-за большого числа подписок.