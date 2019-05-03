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Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Мать Максима Ержана впервые прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за финала проекта «Голос. Дети». После проигрыша своего сына женщина встала на защиту Алсу и отметила, что певица вряд ли использовала деньги и связи для влияние на результат.
Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Многие зрители проекта «Голос. Дети» были уверены, что победителем окажется Максим Ержан, но первое место в итоге досталось Микелле Абрамовой, дочери известной певицы Алсу. Такая ситуация вызвала много споров и недовольства, на эту тему высказались уже практически все причастные к российскому шоу-бизнесу люди, но были и те, кто предпочел промолчать.

До последнего времени так делала мать Максима Ержана, но она решила все-таки поделиться своим мнением. Родительница юного певца уверена, Алсу не использовала деньги и связи для присуждения победы ее дочери Микелле. Женщина рассказывает, известная артистка была скромной и не выделялась на фоне родителей остальных детей, не ходила «с поднятой головой» и ела за общим столом. Поэтому мать Максима Ержана встала на сторону Алсу и отметила, что не стоит обвинять ее в фальсификации результатов.

Напомним, сам юный певец надолго пропал и не публиковал обновления в Instagram. Недавно Максим Ержан объяснил эту ситуацию. По его словам, страницу временно заблокировали из-за большого числа подписок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:04

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