Ученые раскрыли механизм действия противоопухолевого препарата от глиобластомы





Глиобластома является неизлечимым типом опухоли головного мозга, который часто связан с мутациями в рецепторе эпидермального фактора роста. Основная мутация, обнаруженная в глиобластомах, называется EGFRvIII и обрабатывается антителом mAb806. Данный лекарственный препарат разработан Институтом исследования рака им. Людвига в США около 20 лет назад, но механизм его действия был до конца неизвестен. В сотрудничестве с Университетом Стокгольма и Калифорнийским университетом Сан-Диего исследователи из Института исследований в области биомедицины Барселоны выяснили, как это антитело действует на мутацию, тем самым значительно расширив его применение.Предыдущие исследования показали, что mAb806 распознает область мутации, которая обычно скрыта. В некоторых опухолях, несущих EGFRvIII, половина рецептора была удалена, что позволяет терапевтически использовать антитело. Благодаря компьютерному моделированию ученые доказали, что множество различных мутаций изменяют форму рецептора, позволяя mAb806 обнаружить скрытую область. Это открытие дает рациональную основу для объяснения того, почему различные мутации в глиобластоме реагируют на лекарства сходным образом. Мутации, которые кажутся разными, на самом деле эквивалентны и оказывают одинаковое влияние на рецептор, приводя к образованию опухоли. Ожидается, что лечение антителом будет подходящим для многих типов опухолей, которые несут похожие мутации, например, обнаруженные опухоли в толстой кишке, груди и коже.