Компания LG собирается выпустить смартфон V50 ThinQ с двумя дисплеями и 5G 10 мая
Известный технологический гигант LG собирается выпустить свой смартфон V50 ThinQ уже 10 мая. Флагман с двумя экранами и поддержкой 5G должен был выйти 19 апреля, однако компания решила перенести дату начала продаж.
Мобильный аппарат составит конкуренцию Samsung Galaxy S10 5G, чьи владельцы сталкиваются с проблемами, связанными с функцией 5G и неудачными попытками переключения на 4G. Обновление от южнокорейской компании не смогло полностью устранить этот недостаток.
Смартфон LG V50 ThinQ сможет похвастаться и наличием второго экрана, диагональ которого составляет 6,2 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. Для его подключения к гаджету нужно использовать боковые контакты. Эксперты отметили, что флагман не так впечатляет, как гибкий экран устройства Samsung Galaxy Fold, однако он не так быстро выйдет из строя и обойдется потенциальным покупателям в два раза дешевле, чем продукт компании-конкурента.
LG Mobile наладила сотрудничество с несколькими корейскими операторами. Они начнут реализацию LG V50 ThinQ через неделю. Стоимость новинки составит, предположительно, около 1000 долларов.
Мобильный аппарат составит конкуренцию Samsung Galaxy S10 5G, чьи владельцы сталкиваются с проблемами, связанными с функцией 5G и неудачными попытками переключения на 4G. Обновление от южнокорейской компании не смогло полностью устранить этот недостаток.
Смартфон LG V50 ThinQ сможет похвастаться и наличием второго экрана, диагональ которого составляет 6,2 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. Для его подключения к гаджету нужно использовать боковые контакты. Эксперты отметили, что флагман не так впечатляет, как гибкий экран устройства Samsung Galaxy Fold, однако он не так быстро выйдет из строя и обойдется потенциальным покупателям в два раза дешевле, чем продукт компании-конкурента.
LG Mobile наладила сотрудничество с несколькими корейскими операторами. Они начнут реализацию LG V50 ThinQ через неделю. Стоимость новинки составит, предположительно, около 1000 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:58