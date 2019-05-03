Российские ученые создали новый антибиотик для химиотерапии





Ученые из России изучили специальный гриб Emericellopsis alkaline, обитающий в экстремальных условиях и вырабатывающий специальный полипептид, защищающий их от вредных и опасных микроорганизмов. Специалисты дали ему название эмерицеллипсин А. В него входит 7 аминокислот, но точный их состав установить нельзя, информации о нем нет в ДНК.Новый антибиотик эмерицеллипсин А оказался эффективен против положительных и отрицательных грамм бактерий, что делает его уникальным в своем роде. Он имеет антибактериальное, антифунгальное и противоопухолевое действие. Механизм его работы заключается в разрушении клеточной стенки бактерий, а затем полном их уничтожении.Российские ученые продолжают проводить подробное изучение этого антибиотика, поэтому они не могут окончательно очертить область его потенциального применения в медицине. Несмотря на это, уже сейчас можно сказать, что эмерицеллипсин А будет активно применяться в химиотерапии. Данное вещество в 40 раз менее токсично, чем доксорубицин, используемый сейчас для этих целей, при этом эффективность новинки не меньше.