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Российские ученые создали новый антибиотик для химиотерапии

Российские ученые из Тюменского государственного университета и Института биоорганической химии РАН создали новый антибиотик, имеющий антибактериальное, антифунгальное и противоопухолевое действие. Его можно использовать для химиотерапии, при этом его токсичность значительно ниже применяемых сейчас препаратов.
Российские ученые создали новый антибиотик для химиотерапии

Ученые из России изучили специальный гриб Emericellopsis alkaline, обитающий в экстремальных условиях и вырабатывающий специальный полипептид, защищающий их от вредных и опасных микроорганизмов. Специалисты дали ему название эмерицеллипсин А. В него входит 7 аминокислот, но точный их состав установить нельзя, информации о нем нет в ДНК.

Новый антибиотик эмерицеллипсин А оказался эффективен против положительных и отрицательных грамм бактерий, что делает его уникальным в своем роде. Он имеет антибактериальное, антифунгальное и противоопухолевое действие. Механизм его работы заключается в разрушении клеточной стенки бактерий, а затем полном их уничтожении.

Российские ученые продолжают проводить подробное изучение этого антибиотика, поэтому они не могут окончательно очертить область его потенциального применения в медицине. Несмотря на это, уже сейчас можно сказать, что эмерицеллипсин А будет активно применяться в химиотерапии. Данное вещество в 40 раз менее токсично, чем доксорубицин, используемый сейчас для этих целей, при этом эффективность новинки не меньше.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:58

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