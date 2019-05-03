АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на фото с коробкой

Мощный камерофон Honor 20 Pro должен обладать четверной основной камерой и не уступать Huawei P30 Pro. Ожидаемая новинка "засветилась" на реальных фотографиях, там она располагается на фирменной коробке, что позволяет рассмотреть переднюю сторону устройства.
Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на фото с коробкой

Уже совсем скоро должен состояться официальный анонс Honor 20 и Honor 20 Pro, его ожидают 21 мая на пресс-конференции в Лондоне. Несмотря на это, ожидаемый камерофон уже успел "засветиться" на реальных фотографиях, где можно разглядеть некоторые его особенности. Смартфон получит экран практически без рамок, а его фронтальная камера расположится в отверстии дисплея, находящимся в его верхнем левом углу. Само устройство лежит на своей фирменной розничной коробке с надписью «Honor 20 Pro».

Официальной информации относительно этого камерофона пока нет, но в Сеть уже утекло множество технических подробностей новинки. Honor 20 Pro получит четверную основную камеру, а следовательно, превзойдет Huawei P30 Pro, так как последний имеет всего три кристалла. Смартфон должен иметь 8-ядерный процессор Kirin 980, работающий на тактовой частоте от 1,8 до 2,6 ГГц. В него также встроен графический адаптер ARM Mali-G76. Устройство будет иметь до 8 Гб ОЗУ и до 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор получит емкость 3650 мАч.
Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на фото с коробкой

Экран Honor 20 Pro должен иметь диагональ 6 дюймов и распологать встроенным в него дактилоскопическим сканером для распознавания отпечатков пальцев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые создали новый
Мария Горбань похвасталась фигурой в
Ученые нашли на астероиде Итокава воду
Chevrolet 1957 «Black Widow» является
Ученые: Пассивное курение повышает риск
Врачи рекомендуют провести майские
Любовь Толкалина показала фанатам
Asus показал новый безрамочный смартфон
Физики нашли метод добычи электричества
Мать Максима Ержана встала на защиту
Компания LG собирается выпустить
Ученые раскрыли механизм действия
МИД РФ оценил возможность встречи в
У Влада Кадони над кроватью висит
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели
Мать Тимати Симона Юнусова высказалась
Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на
"Похожа на папу": Певица Ханна открыла
Очевидцы засняли смерч в Самарской
Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала
Ученые: Длительное воздействие низких
Специалисты назвали ТОП-10 ошибок во
«Передавала вам привет»: Елена Летучая
Компания Delta 4x4 тюнинговала
Яна Рудковская показала в Сети
Британская компания испытала модель
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска устала от
Эксперты назвали признаки того, что
Эксперты назвали продукты, чьим
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло
Просмотреть все новости