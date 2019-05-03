Камерофон Honor 20 Pro "засветился" на фото с коробкой
Мощный камерофон Honor 20 Pro должен обладать четверной основной камерой и не уступать Huawei P30 Pro. Ожидаемая новинка "засветилась" на реальных фотографиях, там она располагается на фирменной коробке, что позволяет рассмотреть переднюю сторону устройства.
Уже совсем скоро должен состояться официальный анонс Honor 20 и Honor 20 Pro, его ожидают 21 мая на пресс-конференции в Лондоне. Несмотря на это, ожидаемый камерофон уже успел "засветиться" на реальных фотографиях, где можно разглядеть некоторые его особенности. Смартфон получит экран практически без рамок, а его фронтальная камера расположится в отверстии дисплея, находящимся в его верхнем левом углу. Само устройство лежит на своей фирменной розничной коробке с надписью «Honor 20 Pro».
Официальной информации относительно этого камерофона пока нет, но в Сеть уже утекло множество технических подробностей новинки. Honor 20 Pro получит четверную основную камеру, а следовательно, превзойдет Huawei P30 Pro, так как последний имеет всего три кристалла. Смартфон должен иметь 8-ядерный процессор Kirin 980, работающий на тактовой частоте от 1,8 до 2,6 ГГц. В него также встроен графический адаптер ARM Mali-G76. Устройство будет иметь до 8 Гб ОЗУ и до 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор получит емкость 3650 мАч.
Экран Honor 20 Pro должен иметь диагональ 6 дюймов и распологать встроенным в него дактилоскопическим сканером для распознавания отпечатков пальцев.
Уже совсем скоро должен состояться официальный анонс Honor 20 и Honor 20 Pro, его ожидают 21 мая на пресс-конференции в Лондоне. Несмотря на это, ожидаемый камерофон уже успел "засветиться" на реальных фотографиях, где можно разглядеть некоторые его особенности. Смартфон получит экран практически без рамок, а его фронтальная камера расположится в отверстии дисплея, находящимся в его верхнем левом углу. Само устройство лежит на своей фирменной розничной коробке с надписью «Honor 20 Pro».
Официальной информации относительно этого камерофона пока нет, но в Сеть уже утекло множество технических подробностей новинки. Honor 20 Pro получит четверную основную камеру, а следовательно, превзойдет Huawei P30 Pro, так как последний имеет всего три кристалла. Смартфон должен иметь 8-ядерный процессор Kirin 980, работающий на тактовой частоте от 1,8 до 2,6 ГГц. В него также встроен графический адаптер ARM Mali-G76. Устройство будет иметь до 8 Гб ОЗУ и до 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор получит емкость 3650 мАч.
Экран Honor 20 Pro должен иметь диагональ 6 дюймов и распологать встроенным в него дактилоскопическим сканером для распознавания отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24