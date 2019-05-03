Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала десять способов, как можно быстро прийти в форму к лету

«Балуйте себя!» - заявила Лиза.

На днях одна из самых ярких героинь телестройки «Дома-2» решила рассказать поклонникам о том, как же ей удается всегда держать себя в форме. Выяснилось, что у Елизаветы есть несколько секретов, которые и помогают ей без особых усилий держать свое тело в тонусе.Для начала Кутузова советует навести порядок у себя на кухне. По словам Елизаветы, нужно выбросить все крупы и различные соусы, срок годности которых уже истек или совсем скоро подойдет к концу. Также звезда «Дома-2» отметила, что девушкам, которые решили избавиться от нескольких лишних килограмм, следует забыть о строгости к самим себе.Выяснилось, что Кутузова уже давно заметила очень важный момент. По мнению Елизаветы, если девушки строго относятся к своему питанию, то есть напрочь отказались от сладкого, пельменей или мучного, они рискуют очень быстро сорваться.Еще немало важным моментом, по словам бывшей участницы «Дома-2», является солнечный свет. Лиза советует своим поклонницам ложиться спать с открытыми занавесками, ведь именно свет «регулирует биометрические часы и влияет на секрецию гормонов».К слову, советы Кутузовой многие ее подписчики оценили по достоинству. По словам фолловеров, Лиза как никто другой хорошо знает, как быстро вернуть себе прежние формы, ведь воспитывает двоих детей.