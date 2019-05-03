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Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала десять способов, как можно быстро прийти в форму к лету

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Кутузова перечислила десять способов, как можно быстро и легко прийти в форму к лету. По словам длинноволосой красавицы, она никогда не изнуряла себя жесткими диетами.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала десять способов, как можно быстро прийти в форму к лету

На днях одна из самых ярких героинь телестройки «Дома-2» решила рассказать поклонникам о том, как же ей удается всегда держать себя в форме. Выяснилось, что у Елизаветы есть несколько секретов, которые и помогают ей без особых усилий держать свое тело в тонусе.

Для начала Кутузова советует навести порядок у себя на кухне. По словам Елизаветы, нужно выбросить все крупы и различные соусы, срок годности которых уже истек или совсем скоро подойдет к концу. Также звезда «Дома-2» отметила, что девушкам, которые решили избавиться от нескольких лишних килограмм, следует забыть о строгости к самим себе.

«Балуйте себя!» - заявила Лиза.

Выяснилось, что Кутузова уже давно заметила очень важный момент. По мнению Елизаветы, если девушки строго относятся к своему питанию, то есть напрочь отказались от сладкого, пельменей или мучного, они рискуют очень быстро сорваться.

Звезда «Дома-2» Лиза Кутузова назвала десять способов, как можно быстро прийти в форму к лету

Еще немало важным моментом, по словам бывшей участницы «Дома-2», является солнечный свет. Лиза советует своим поклонницам ложиться спать с открытыми занавесками, ведь именно свет «регулирует биометрические часы и влияет на секрецию гормонов».

К слову, советы Кутузовой многие ее подписчики оценили по достоинству. По словам фолловеров, Лиза как никто другой хорошо знает, как быстро вернуть себе прежние формы, ведь воспитывает двоих детей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

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