Ученые: Длительное воздействие низких доз радиации связано с повышенным риском гипертонии





Исследование проводилось на первом крупном ядерном предприятии в России, а принимали в нем участие более 22 000 рабочих. Сотрудники были наняты в период с 1948 по 1982 год, при этом средний стаж работы составлял 18 лет. Все работники проходили комплексные медицинские осмотры и скрининговые тесты не реже одного раза в год с углубленными оценками каждые пять лет. Состояние здоровья граждан оценивалось до 2013 года. Более 38% приобрели гипертонию, а в результате исследования было обнаружено, что заболеваемость в значительной степени связана с накопленной дозой. Ранние исследования связывали воздействие высоких доз радиации с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Новое исследование впервые доказало наличие риска возникновения гипертонии при низких дозах ионизирующего излучения среди большой группы работников, которые подвергались хроническому воздействию в течение многих лет. Неконтролируемая гипертония может привести к инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности и другим серьезным проблемам со здоровьем.Ученые заметили, что в последние годы число людей, подвергающихся воздействию радиации в повседневной жизни, увеличилось, например, во время диагностических процедур. Специалисты настаивают на необходимости информировать общественность об опасностях низких доз излучения. При этом механизмы влияния радиации на кровяное давление остаются неясными.