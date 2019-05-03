Ученые: Длительное воздействие низких доз радиации связано с повышенным риском гипертонии
Ученые выявили негативное влияние низких доз радиации на кровяное давление. В частности, длительное воздействие ионизирующего излучения увеличивало риск возникновения гипертонии.
Исследование проводилось на первом крупном ядерном предприятии в России, а принимали в нем участие более 22 000 рабочих. Сотрудники были наняты в период с 1948 по 1982 год, при этом средний стаж работы составлял 18 лет. Все работники проходили комплексные медицинские осмотры и скрининговые тесты не реже одного раза в год с углубленными оценками каждые пять лет. Состояние здоровья граждан оценивалось до 2013 года. Более 38% приобрели гипертонию, а в результате исследования было обнаружено, что заболеваемость в значительной степени связана с накопленной дозой. Ранние исследования связывали воздействие высоких доз радиации с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Новое исследование впервые доказало наличие риска возникновения гипертонии при низких дозах ионизирующего излучения среди большой группы работников, которые подвергались хроническому воздействию в течение многих лет. Неконтролируемая гипертония может привести к инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности и другим серьезным проблемам со здоровьем.
Ученые заметили, что в последние годы число людей, подвергающихся воздействию радиации в повседневной жизни, увеличилось, например, во время диагностических процедур. Специалисты настаивают на необходимости информировать общественность об опасностях низких доз излучения. При этом механизмы влияния радиации на кровяное давление остаются неясными.
Исследование проводилось на первом крупном ядерном предприятии в России, а принимали в нем участие более 22 000 рабочих. Сотрудники были наняты в период с 1948 по 1982 год, при этом средний стаж работы составлял 18 лет. Все работники проходили комплексные медицинские осмотры и скрининговые тесты не реже одного раза в год с углубленными оценками каждые пять лет. Состояние здоровья граждан оценивалось до 2013 года. Более 38% приобрели гипертонию, а в результате исследования было обнаружено, что заболеваемость в значительной степени связана с накопленной дозой. Ранние исследования связывали воздействие высоких доз радиации с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Новое исследование впервые доказало наличие риска возникновения гипертонии при низких дозах ионизирующего излучения среди большой группы работников, которые подвергались хроническому воздействию в течение многих лет. Неконтролируемая гипертония может привести к инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности и другим серьезным проблемам со здоровьем.
Ученые заметили, что в последние годы число людей, подвергающихся воздействию радиации в повседневной жизни, увеличилось, например, во время диагностических процедур. Специалисты настаивают на необходимости информировать общественность об опасностях низких доз излучения. При этом механизмы влияния радиации на кровяное давление остаются неясными.
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:03