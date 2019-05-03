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Chevrolet 1957 «Black Widow» является «Черной вдовой» гонок NASCAR

В 1955 году во время гонок NASCAR случилась трагедия, унесшая жизнь 80 человек, еще 120 были ранены. После этого Chevrolet создал «Черную вдову» этой лиги – 315-мощный Chevrolet 1957 «Black Widow».
Chevrolet 1957 «Black Widow» является «Черной вдовой» гонок NASCAR

Трагедия, случившая в 1955 году, навсегда изменила отношение обычных людей и автопроизводителей к гонкам NASCAR. Тогда многие марки отказались официально поддерживать эти соревнования и разработки специальных машин для них, но в тайне продолжали ими заниматься. Такое решение связано с тем, что в середине ХХ века именно в данном направлении автопроизводители совершали основные прорывы и инновации.

Компания Chevrolet не стала исключением и уже к 1957 году разработала Chevrolet 1957 «Black Widow», что в переводе значит «Черная вдова». В создании принимали участие инженеры и проектировщики марки, а помощь им оказывали мастера из The Southern Engineering and Development Company. Этот проект имел полную финансовую и организационную поддержку Chevrolet, но официально об этом не объявлялось.
Chevrolet 1957 «Black Widow» является «Черной вдовой» гонок NASCAR

Автомобиль был создан на базе обычной модели Chevrolet 150, так как она имела приемлемый вес и была простой в модификации. Chevrolet 1957 «Black Widow» получила 315-сильный 4,5-литровый двигатель V8 и 3-ступенчатую коробку передач. Всего было выпущено 1 млн 561 тысяча «Черных вдов», но только 7,8 тысячи из них имели систему впрыска. Это связано с высокой ценой такой версии, многим она оказалась не по карману.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:37

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