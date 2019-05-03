Chevrolet 1957 «Black Widow» является «Черной вдовой» гонок NASCAR
В 1955 году во время гонок NASCAR случилась трагедия, унесшая жизнь 80 человек, еще 120 были ранены. После этого Chevrolet создал «Черную вдову» этой лиги – 315-мощный Chevrolet 1957 «Black Widow».
Трагедия, случившая в 1955 году, навсегда изменила отношение обычных людей и автопроизводителей к гонкам NASCAR. Тогда многие марки отказались официально поддерживать эти соревнования и разработки специальных машин для них, но в тайне продолжали ими заниматься. Такое решение связано с тем, что в середине ХХ века именно в данном направлении автопроизводители совершали основные прорывы и инновации.
Компания Chevrolet не стала исключением и уже к 1957 году разработала Chevrolet 1957 «Black Widow», что в переводе значит «Черная вдова». В создании принимали участие инженеры и проектировщики марки, а помощь им оказывали мастера из The Southern Engineering and Development Company. Этот проект имел полную финансовую и организационную поддержку Chevrolet, но официально об этом не объявлялось.
Автомобиль был создан на базе обычной модели Chevrolet 150, так как она имела приемлемый вес и была простой в модификации. Chevrolet 1957 «Black Widow» получила 315-сильный 4,5-литровый двигатель V8 и 3-ступенчатую коробку передач. Всего было выпущено 1 млн 561 тысяча «Черных вдов», но только 7,8 тысячи из них имели систему впрыска. Это связано с высокой ценой такой версии, многим она оказалась не по карману.
Трагедия, случившая в 1955 году, навсегда изменила отношение обычных людей и автопроизводителей к гонкам NASCAR. Тогда многие марки отказались официально поддерживать эти соревнования и разработки специальных машин для них, но в тайне продолжали ими заниматься. Такое решение связано с тем, что в середине ХХ века именно в данном направлении автопроизводители совершали основные прорывы и инновации.
Компания Chevrolet не стала исключением и уже к 1957 году разработала Chevrolet 1957 «Black Widow», что в переводе значит «Черная вдова». В создании принимали участие инженеры и проектировщики марки, а помощь им оказывали мастера из The Southern Engineering and Development Company. Этот проект имел полную финансовую и организационную поддержку Chevrolet, но официально об этом не объявлялось.
Автомобиль был создан на базе обычной модели Chevrolet 150, так как она имела приемлемый вес и была простой в модификации. Chevrolet 1957 «Black Widow» получила 315-сильный 4,5-литровый двигатель V8 и 3-ступенчатую коробку передач. Всего было выпущено 1 млн 561 тысяча «Черных вдов», но только 7,8 тысячи из них имели систему впрыска. Это связано с высокой ценой такой версии, многим она оказалась не по карману.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:37