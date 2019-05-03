Врачи рекомендуют провести майские выходные на природе





Майские выходные традиционно проводят на природе - кто-то отправляется в парк, кто-то на огород, а некоторые предпочитают другие виды активности на свежем воздухе. Врачи подчеркивают, что важно не переборщить с нагрузками. Для каждого человека есть определенный максимум физической активности, который превышать не стоит, поскольку это чревато проблемами со здоровьем.В весенний период людям, страдающим аллергией на цветения, нужно быть особо внимательными и иметь с собой лекарственный препарат, прописанный врачом. Тем, кто собирается на пикник или в поход на природу, медики рекомендуют почаще осматривать себя на наличие клещей.При соблюдении необходимых мер предосторожности отдых на природе считается самым полезным вариантом для проведения майских праздников. Специалисты советуют не переедать и не злоупотреблять алкоголем, чтобы организм не тратил силы на выведение токсинов.