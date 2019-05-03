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Врачи рекомендуют провести майские выходные на природе

Врачи рекомендуют провести майские праздники на свежем воздухе. Также они считают, что всем группам населения будут полезны физические нагрузки в нормах, предписанных для их возраста. Также медики предупредили о возможных опасностях, которые угрожают отдыхающим.
Врачи рекомендуют провести майские выходные на природе

Майские выходные традиционно проводят на природе - кто-то отправляется в парк, кто-то на огород, а некоторые предпочитают другие виды активности на свежем воздухе. Врачи подчеркивают, что важно не переборщить с нагрузками. Для каждого человека есть определенный максимум физической активности, который превышать не стоит, поскольку это чревато проблемами со здоровьем.

В весенний период людям, страдающим аллергией на цветения, нужно быть особо внимательными и иметь с собой лекарственный препарат, прописанный врачом. Тем, кто собирается на пикник или в поход на природу, медики рекомендуют почаще осматривать себя на наличие клещей.

При соблюдении необходимых мер предосторожности отдых на природе считается самым полезным вариантом для проведения майских праздников. Специалисты советуют не переедать и не злоупотреблять алкоголем, чтобы организм не тратил силы на выведение токсинов.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30

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