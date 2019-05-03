В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром





Этот необычный инцидент случился во время прогулки семьи из четырех человек на воздушном шаре, с ними также был инструктор. В один момент летательный аппарат неожиданно стукнулся корзиной об землю, все взрослые и один ребенок выпали из нее, а один несовершеннолетний остался внутри. После этого воздушный шар стал резко подниматься в воздух, малолетнего пострадавшего не успели вытащить, и его понесло ветром в сторону побережья и Черного моря. Это вызвало панику и беспокойство у оставшихся на земле родителей, переживающих за своего ребенка.Спустя несколько минут в воздушном шаре закончился газ, его изначально было немного, и поэтому летательный аппарат самостоятельно опустился на землю, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России. По его словам, приземление состоялось в окрестностях Феодосии, сам ребенок не пострадал, хоть и сильно испугался. В настоящий момент неизвестно, кто виноват в этом происшествии, которое могло стоить жизни несовершеннолетнему жителю Крыма.